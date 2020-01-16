تأسيس منظمة إقليمية للغاز الطبيعي مقرها القاهرة

كشف مصدر في وزارة البترول المصرية عن موافقة وزراء الطاقة في 7 دول، هي مصر والأردن وفلسطين وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن وإسرائيل، على تأسيس منظمة إقليمية للغاز الطبيعي لدول شرق البحر المتوسط.

وأضاف المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن مصر ”تسعى حاليا لضم لبنان للدول الأعضاء في المنظمة وحل الخلاف بينها وبين إسرائيل على الحدود البحرية“.

وأشار إلى أنه ”من المقرر أن تعقد وزارة البترول المصرية مؤتمر صحفيا يضم وزراء الطاقة في الدول الأعضاء للإعلان عن المنظمة الجديدة ومخاطبة المؤسسات الدولية“.

ومن المتوقع أن يشمل الاجتماع ”التأكيد على أن العاصمة المصرية، القاهرة، مقراً للمنظمة الجديدة، ‏ويشمل الاتفاق التأكيد على أنه يمكن لأي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو ‏دول العبور ممن يتفقون مع الدول الأعضاء في المنظمة في المصالح والأهداف الانضمام لعضويتها بعد استيفاء ‏إجراءات العضوية اللازمة التي يتم الاتفاق عليها بين الدول المؤسسة“.

وكان بيان صادر من مصر حول منتدى غاز شرق المتوسط، كشف أن تلك المنتديات ستدعم جهود الدول الأعضاء في الاستفادة من احتياطياتهم من الغاز، واستخدام البنية التحتية، وبناء بنية ‏جديدة، وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.‏

يذكر أن الاكتشافات الغازية الكبيرة في الحقول البحرية بشرق البحر المتوسط أحدثت تطورا ملحوظا في ملف الطاقة والتنمية الاقتصادية بالمنطقة، وتجرى محادثات بين الدول الأعضاء للاستفادة من وحدات تسييل الغاز المملوكة لمصر وإعادة تصدير الغاز المملوك لتلك الدول لأوروبا عن طريق مصر.