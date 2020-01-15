مصر تبدأ بتلقي الغاز الإسرائيلي بواقع 200 مليون قدم مكعبة يوميا

قال مصدران نفطيان من مصر، إن البلاد بدأت الأربعاء بتلقي الغاز الإسرائيلي بواقع 200 مليون قدم مكعبة يوميا في واحدة من أهم الصفقات بين البلدين منذ إقرار السلام قبل عقود.

وبموجب الاتفاق التاريخي، تشتري شركة خاصة في مصر هي دولفينوس القابضة 85 مليون متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار من حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين على مدى 15 عاما.

وأضاف أحد المصدرين الذي طلب عدم نشر اسمه ”مصر بدأت تلقي 200 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا اعتبارا من اليوم الأربعاء على أن تزيد الكمية تدريجيا“.

ويجري توريد الغاز عن طريق خط أنابيب تحت المياه يربط إسرائيل وشبه جزيرة سيناء في مصر، ووصف المسؤولون في إسرائيل تصدير الغاز بأنه أهم صفقة تُبرم منذ توقيع البلدين اتفاقية سلام تاريخية في عام 1979.

وكشف وزير البترول المصري طارق الملا اليوم أن إحدى دول اتفاق خط أنابيب الغاز ”إيست ميد“ دعت مصر للمشاركة لكننا فضلنا الانتظار.

ووقعت اليونان وقبرص وإسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر اتفاقا لمد خط أنابيب تحت البحر بطول 1900 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا.

وقال الملا لصحيفة ”الوطن“ المحلية، ردا على سؤال عن ما إذا كانت هناك دعوة رسمية وُجهت إلى مصر للانضمام إلى خط الأنابيب، إن ”الدعوة لم تكن بشكل رسمي ووجهت من إحدى الدول الثلاث، نحن لم نحبذ المشاركة لأنه لا داعي لذلك في الوقت الحالي بالنسبة لنا، لأن مصر لديها بنية تحتية جيدة والدخول في الاتفاقية قد يتعارض مع تعظيم الاستفادة من هذه البنية“.

واضاف الوزير ”أعتقد أنه عندما تكون هناك مشكلة لدينا أو ضعف في البنية الأساسية سيتم التفكير في اللجوء إلى أشكال أخرى“.

وتهدف الدول الثلاث للتوصل إلى قرار نهائي بشأن تفاصيل الاستثمار في 2022 وإتمام خط الأنابيب بحلول 2025.

واتفقت حكومات أوروبية مع إسرائيل العام الماضي على المضي قدما في المشروع المعروف باسم ”إيست ميد“، وهو مشروع خط أنابيب تتراوح تكلفته بين 6 إلى 7 مليارات دولار من المتوقع أن ينقل مبدئيا 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من إسرائيل والمياه الإقليمية القبرصية مرورا بجزيرة كريت اليونانية إلى البر اليوناني الرئيس وصولا لشبكة أنابيب الغاز الأوروبية عبر إيطاليا.