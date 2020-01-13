السعودية تتخذ إجراءات احترازية لضمان سلامة المنشآت النفطية

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المنشآت النفطية بعد الضربات التي شهدها العراق في الآونة الأخيرة.

وقال الوزير للصحفيين ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت السعودية عززت أمن النفط بعد ضربات أمريكية وإيرانية في المنطقة في الآونة الأخيرة: ”اتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة“.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في فعالية للقطاع في الظهران، إن إنتاج المملكة النفطي سيبلغ 9.744 مليون برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.

كما ذكر أن التزام العراق بتخفيضات ”أوبك“ تحسن في ديسمبر/ كانون الأول، وأن هناك تطلعا لامتثال كامل في يناير/ كانون الثاني.