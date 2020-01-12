السودان يطلب تأجيل الربط الكهربائي مع مصر

أرسلت الحكومة السودانية خطابا إلى وزارة الكهرباء المصرية، تطلب فيه تأجيل بدء الربط الكهربائي مع مصر، حتى الانتهاء من بعض المشاكل الفنية التي ظهرت لدى السودان.

وكشف مصدر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن أن وفدا برئاسة المهندس أشرف عبداللطيف مدير عام التحكم القومي للكهرباء، يجري زيارة للسودان لمعرفة سبب التأجيل ومدته وهل الجانب السوداني سيغير في الخطة الزمنية للمشروع.

وأضاف المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز، أن ”مجموعة من قيادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء سوف تتوجه اليوم، لمحطة محولات توشكي في أسوان تحسبا لرجوع الجانب السوداني في طلب التأجيل، أو استغراق التأجيل مدة قليلة وحتى الآن لا يوجد رد من الحكومة السودانية“.

وكانت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد كشفت في تصريح سابق لـ“إرم نيوز“، عن أن ”الخطة التنفيذية للربط مع السودان كان من المقرر أن تبدأ 12 يناير الجاري، وذلك بوضع الجهد الكهربائي على الدائرة الأولى مدة يومين وفي حالة نجاحها سوف يتم وضع الجهد على الدائرة الثانية يوم الثلاثاء 14 يناير من الشهر نفسه“.