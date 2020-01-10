النفط يواصل تراجعه مع انحسار المخاوف من حرب في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع انحسار خطر اندلاع حرب في الشرق الأوسط، وتحول انتباه المستثمرين إلى ارتفاع مخزونات الخام والمنتجات بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 4 سنتات إلى 65.33 دولار للبرميل، متجها صوب أول تراجع أسبوعي له في 6 أسابيع، بخسائر نحو 5%.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط 8 سنتات إلى 59.48 دولار، متجها أيضا صوب أول تراجع أسبوعي في 6 أسابيع، بانخفاض حوالي 6% عن إغلاق الجمعة الماضي.

والنفط الآن دون مستواه قبل الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا، في الثالث من يناير/ كانون الثاني، والتي ردت إيران عليها بهجوم صاروخي على قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية، هذا الأسبوع، دون أن تتسبب في أي إصابات.

وقال ”جيه.بي مورغان“ في مذكرة: ”رغم أن الأسواق تحسب عن حق الأسعار على أساس مخاطر أقل.. لحدوث تعطيلات معروض في الشرق الأوسط، فما زلنا نعتقد أن الإنتاج ما زال يواجه بعض المخاطر من العوامل الجيوسياسية في المنطقة“.