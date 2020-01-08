وزير النفط الإيراني: الاتجاه الحالي في أسعار النفط يصب في صالحنا‎

قال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه، يوم الأربعاء، على هامش اجتماع لمجلس الوزراء ردا على هجوم إيراني على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، إن ”أسعار النفط تنخفض مع تقلبات عالية واستقرار، والآن، في بلدنا تخضع هذه الشروط لسعر النفط“.

وأضاف زنغنه في تصريح للصحفيين: إن ”اتجاه سعر النفط في ارتفاع الآن وهو في مصلحتنا“، مشيرا إلى أن سعر النفط يرتفع في حالة عدم الاستقرار.

وأكد: ”رغبتنا هي أن تتوقف الولايات المتحدة عن إثارة التوترات في الوضع والنظام السياسي، بل وأيضا النظام الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، والسماح للناس بالعيش في سلام؛ لأن هذا في مصلحة الجميع في العالم“.

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أشهر، اليوم الأربعاء، بعد الضربة العسكرية الإيرانية على قاعدة ”عين الأسد“ الأمريكية في العراق، ما يثير المخاوف من صراع يعطل إمدادات النفط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.83 دولار ما يعادل 2.7 % إلى 70.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش، بعدما زادت في وقت سابق إلى 71.75 دولار، أعلى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر 2019.