روسيا تبدأ ضخ الغاز إلى أوروبا عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا

بدأت روسيا في ضح الغاز لأوروبا عبر خط الأنابيب الجديد (ترك-ستريم)، الممتد إلى تركيا، في الوقت الذي تتطلع فيه موسكو إلى خفض الشحنات عبر أوكرانيا، بحسب شركة بلغارترانسغاس البلغارية اليوم الأحد.

وتقوم روسيا بمد خط الأنابيب ترك -ستريم، وتضاعف طاقة خط الأنابيب نورد ستريم، عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، في نطاق خطط لتجاوز أوكرانيا في توصيل الشحنات لأوروبا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بلغارترانسغاس، فلاديمير مالينوف، للراديو الوطني البلغاري (بي.إن.آر) إن ”شحنات الغاز الروسي، ليس لنا فقط وإنما لليونان وجمهورية شمال مقدونيا، أيضا يتم تسليمها عبر نقطة التسليم الجديدة“ على الحدود البلغارية التركية.

وبدأت شركة غازبروم الروسية المنتجة للغاز في الأول من كانون الثاني/يناير الجاري شحن نحو ثلاثة مليارات قدم مكعبة من الغاز إلى بلغاريا عبر ترك-ستريم بدلا من طريق كان يمر بأوكرانيا ورومانيا.