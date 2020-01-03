عشرات موظفي النفط الأمريكيين يغادرون العراق

قالت وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة إن بعض المواطنين الأمريكيين العاملين لدى شركات النفط الأجنبية في مدينة البصرة النفطية يغادرونها.

وأكدت الوزارة في بيان أن حقول النفط في أنحاء البلاد تعمل بصورة طبيعية ولا تأثير على الإنتاج أو الصادرات.

وجاءت مغادرة موظفي شركات النفط الأمريكيين بعد أن ناشدت الولايات المتحدة مواطنيها مغادرة العراق بعد ضربة جوية أمريكية على مطار بغداد قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في قوات الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس.

قالت مصادر في شركات نفط أجنبية لرويترز، إن العشرات من موظفيها من حملة الجنسية الأمريكية في مدينة البصرة النفطية العراقية، يستعدون لمغادرة البلاد اليوم الجمعة.

وناشدت السفارة الأمريكية في بغداد جميع المواطنين مغادرة العراق فورا، وذلك بعد ساعات من قتل الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي في قوات الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس، بضربة جوية.