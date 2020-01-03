النفط يقفز أكثر من 4% بعد مقتل قاسم سليماني

المصدر: أ ف ب

قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% صباح الجمعة في الأسواق الآسيوية فور شيوع نبأ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد في غارة أمريكية، وسط مخاوف الأسواق من تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع سعر برميل النفط الخام الخفيف تسليم شباط/فبراير بنسبة 4.3% في التعاملات الإلكترونية، ليصل إلى 63.84 دولاراً، في حين ارتفع سعر برميل خام برنت تسليم آذار/مارس بنسبة 4.4% ليصل إلى 69.16 دولاراً.

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، فجر الجمعة، مقتل الجنرال قاسم سليماني.

وقالت الوزارة إن الهدف من الضربة الأمريكية ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل.