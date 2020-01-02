تركيا تغلق خمس محطات لتوليد الطاقة الحرارية

أغلقت الحكومة التركية خمس محطات لتوليد الطاقة الحرارية بسبب عدم إكمال الاستثمارات البيئية الضرورية، حسب وزير البيئة مراد قوروم.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن قوروم قوله في مؤتمر صحفي، إن محطات الطاقة الخمس كانت ضمن 13 محطة أمهلتها السلطات حتى الـ 31 من كانون الأول/ديسمبر الماضي لاستكمال الاستثمارات.

وذكرت الوكالة أن الدولة قررت إغلاق محطتين في كوتاهيا وثلاث محطات أخرى في كهرمان ماراس وسيفاس وزونجولداك، فيما أغلقت السلطات جزئيا محطة في إقليم مانيسا.

ولدى تركيا 52 محطة تعمل بالفحم تخضع لمراقبة مستمرة وفقا للوائح البيئية، وذلك بموجب تشريع صادر عام 2013.