بدء تشغيل أول محطة نووية إماراتية في الربع الأول من 2020

قالت صحيفة الاتحاد، اليوم الثلاثاء، إن أول محطة نووية في الإمارات العربية المتحدة ستدخل الخدمة في الربع الأول من 2020، مع تشغيل أحد مفاعلاتها الأربعة.

وأوردت الصحيفة، نقلا عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن التشغيل التجريبي للمفاعل الثاني سيبدأ قريبا أيضا.

وتعكف الهيئة المنظمة للقطاع النووي في الإمارات على المراحل الأخيرة من إصدار ترخيص تشغيل المفاعل الأول.

وفور صدور الترخيص، سيبدأ تحميل الوقود وزيادة إنتاج الطاقة تدريجيا لحين الوصول إلى التشغيل التجاري الكامل، في غضون بضعة أشهر.

وأبلغت المؤسسة الصحيفة، أن الخطوة هي ”بداية مرحلة العمليات التشغيلية للطاقة النووية السلمية في العالم العربي“.

وكانت رويترز أوردت، في نوفمبر/ تشرين الثاني، أن من المرجح صدور الرخصة خلال الربع الأول من 2020.

وفي مايو/ أيار، قالت شركة نواة للطاقة المشغلة للمحطة، إن بدء تشغيل محطة براكة سيكون بين نهاية 2019 وأوائل 2020.

وستكون براكة أول محطة نووية إماراتية والأضخم في العالم لدى الانتهاء من تشييدها، بأربعة مفاعلات قدرتها 5600 ميغاوات.

تبلغ تكلفة المحطة 24.4 مليار دولار، وتتولى تنفيذها مؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) .