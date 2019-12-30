اتفاقية المنطقة النفطية المقسومة.. مرحلة جديدة بين السعودية والكويت

بعد خلاف دام 5 سنوات، نجحت السعودية والكويت في التوصل لاتفاق تاريخي بشأن استئناف إنتاج النفط للمنطقة المقسومة الحدودية؛ ما يعزز الإنتاج النفطي للبلدين بنحو 500 ألف برميل يوميا؛ ما يكتب مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحسب بيان وزارة الطاقة السعودية، وقعت السعودية مع دولة الكويت، الثلاثاء الماضي، اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.

وذكر البيان أن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، وقع الاتفاقية عن الجانب السعودي، مع الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، فيما وقعت مذكرة التفاهم مع خالد الفاضل وزير النفط الكويتي.

إمدادات مستقرة

وقال الوزير السعودي، إن حصة المملكة من استئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة لن يؤثر على مستوى إمدادات المملكة إلى الأسواق العالمية، إذ سيكون إنتاج المملكة 9.744 مليون برميل يوميا من النفط الخام التزاما بهدفها المحدد في اتفاق ”أوبك+“ الأخير.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك“ والمنتجون المستقلون، قرروا باجتماع خلال وقت سابق من الشهر الحالي، تعميق خفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا، ليرتفع إجمالي الخفض إلى 1.7 مليون برميل حتى نهاية الربع الأول 2020.

وتشمل المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية حقلي ”الخفجي“ و“الوفرة“، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين.

وأغلق البلدان، العضوان بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، ”الخفجي“، في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، لأسباب بيئية، وتبعه إغلاق ”الوفرة“، في أيار/ مايو 2015، لعقبات تشغيلية.

والمنطقة المغمورة هي منطقة حدودية محاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية جرى توقيعها في تموز/ يوليو 2000 وتهدف لترسيم الحدود البحرية وهي آخر مرحلة من ترسيم الحدود بين البلدين.

توقيت مهم

وقال المحلل النفطي محمد الشطي، إن ”توقيت عودة الإنتاج مهم لأسواق النفط، خصوصا أن اتفاق أوبك استهدف تعميق خفض الإنتاج بالربع الأول من العام المقبل، بالكمية ذاتها المتوقع إنتاجها من المنطقة بنحو 500 ألف برميل يوميا“.

وأضاف الشطي أن عودة الإنتاج بالمنطقة المقسومة ستنعكس مباشرة على الإيرادات النفطية وتصب في صالح اقتصاد البلدين.

وأشار إلى أن الإنتاج سيتم اقتسامه مناصفة بين الطرفين، ”وفي غالبه سيكون من النفط الثقيل وهو نوعية ينقص فيها المعروض العالمي، لذا سنجد الدعم لأسعار النفوط المشابهة“.

وتوقع المحلل النفطي أن يتم التدرج للوصول للطاقة الإنتاجية الكاملة لحقول المنطقة، ”ولكنه لن يكون على حساب ميزان السوق، في ظل حرص الدولتين على توازن واستقرار الأسواق، وبالتالي سينطلق الإنتاج بصورة طبيعية في النصف الثاني من العام أو ضمن الحصة المقررة في اتفاق أوبك +“.

فرصة جيدة

وقال أحمد حسن كرم محلل أسواق النفط العالمية، إن عودة إنتاج المنطقة المقسومة ليس بالضرورة يؤدي إلى زيادة المعروض النفطي مع الالتزام باتفاق ”أوبك+“، إنما قد يكون فرصة جيدة لإراحة حقول نفط لدى الدولتين.

وذكر كرم أن الاتفاق يساعد في تحقيق الكويت للإستراتيجية النفطية بحلول 2040، والوصول بإنتاجها النفطي لنحو 4 ملايين برميل، مقارنة بنحو 2.8 مليون برميل حاليا، وسيمثل طاقة فائضة يمكن اللجوء إليها إذا ارتفع الطلب العالمي.

وعلى الجانب السعودي، يري كرم أنه سيكون إيجابيا لشركة أرامكو السعودية بعد طرحها بسوق الأسهم خصوصا إذا زادت الإمدادات السعودية للسوق العالمية.

مستوى الطموحات

قال خالد الفاضل وزير النفط الكويتي، إن مستوى الطموحات لدى شركة الكويت لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية، يجب أن يرتقي ليتناسب مع تطلعات البلدين لإعادة الإنتاج من حقلي الوفرة والخفجي.

وأشار الفاضل في بيان، إلى أن استئناف إنتاج الحقول المشتركة سيعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

من جانبه، أشار عبدالله السميطي الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج، إلى جهوزية فريق العمليات المشتركة لبدء استئناف عمليات الإنتاج في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.

وتوقعت شركة النفط الأمريكية شيفرون كورب، عودة الإنتاج الكامل من حقل الوفرة النفطي بالمنطقة المقسومة السعودية- الكويتية في غضون 12 شهرا.

والكويتية لنفط الخليج شركة تمثل الكويت وهي مسؤولة مع شيفرون العربية السعودية، عن استكشاف وتطوير وإنتاج النفط في المنطقة البرية والبحرية من المنطقة المقسومة التي تضم حقول (جنوب أم قدير، الوفرة، جنوب الفوارس، الحما، أرق، الخفجي، لولو، الحوت، والدرة).