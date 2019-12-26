مؤسسة النفط الليبية تعلن سقوط قذيفة قرب ميناء الزاوية النفطي

أعلنت مؤسسة النفط الليبية، اليوم الخميس، سقوط قذيفة قرب ميناء الزاوية النفطي، جراء الاشتباكات الدائرة بين الجيش الوطني الليبي، وميليشيات متحالفة مع حكومة الوفاق.

وجددت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، دعوتها إلى الوقف الفوري للاشتباكات، والابتعاد عن المنشآت التابعة لها.

وأوضحت أن الدعوات تأتي بعد سقوط قذيفة قرب ميناء الزاوية (50 كلم غرب طرابلس) النفطي، وهو أحد المنشآت التابعة للمؤسسة، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأدانت المؤسسة، بشدة ”هذا العمل المشين“، مؤكدة أن عمليات شحن النفط الخام بالميناء لا تزال مستمرة بصورة اعتيادية ولم تتأثر نتيجة القصف، دون تحديد الجهة المسؤولة عنه.

وأشارت إلى أن استمرار الاشتباكات في المنطقة، قد يجبر المؤسسة على اتخاذ جميع الإجراءات من أجل حماية عامليها، مناشدة جميع الأطراف بضبط النفس، والابتعاد عن المنشآت النفطية، وعدم المساس بمقدرات الشعب الليبي، تفاديا للأضرار الجسيمة التي قد تنتج عن تلك المواجهات.