روسيا: مكاسبنا نحو 100 مليار دولار من اتفاقية ”أوبك+“

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن موازنة بلاده تلقت إيرادات إضافية من اتفاقية ”أوبك+“ بقيمة 6.2 تريليون روبل ما يعادل 99.7 مليار دولار.

وأضاف نوفاك، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة ”نوفوستي“، اليوم الخميس: ”وفقا لتقديراتنا، بفضل اتفاقية ”أوبك+“، والزيادة المصاحبة في أسعار النفط، تلقت الميزانية 6.2 تريليون روبل (99.7 مليار دولار) من الدخل الإضافي على مدى 3 سنوات“.

ودخلت اتفاقية ”أوبك+“ بشأن خفض إنتاج النفط حيز التنفيذ منذ بداية 2017، وجرى تمديدها مرارا.

وتنص الاتفاقية حاليا على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا طوال 2019، وبواقع 1.7 مليون برميل يوميا في الربع الأول من عام 2020.

وتشارك روسيا في التحالف المعروف باسم ”أوبك+“، بالإضافة إلى الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط ”أوبك“.

ويتعين على روسيا، حسب الاتفاق الحالي، خفض الإنتاج بمقدار 228 ألف برميل يوميا، وسيرتفع إلى 300 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2020.

وقال نوفاك: إن شركات النفط الروسية لم تطلب تعويضا فيما يتعلق بقرار ”أوبك+“، في الـ6 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بزيادة تخفيض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا إضافيا في الربع الأول من 2020.

وأضاف: ”ناقشنا مع شركات النفط الروسية إمكانية تغيير المنهجية المحاسبية لاستبعاد المكثفات الغازية (عند مناقشة الحجم الإجمالي لخفض الإنتاج) وأيدت الشركات هذا الاقتراح“.

من ناحية أخرى، قال نوفاك إن قرار ”أوبك+“ بزيادة تخفيض إنتاج النفط في الربع الأول من 2020 لم يكن مرتبطا بالإعداد للطرح لشركة أرامكو السعودية.

وأضاف: ”أعتقد أن هذا الأمر مجرد مصادفة، ناقشنا في الصيف أنه سيكون من الضروري زيادة انخفاض الإنتاج، لأنه في الربع الأول من 2020 قد يكون هناك انخفاض في الطلب وسيحدث فائض نفط في السوق“.

وتابع الوزير الروسي قائلًا: ”اقترح وزراء من دول مختلفة، بما في ذلك من السعودية، خفض الإنتاج، لكن هذا كان قرارا مشتركا“.

وفي 11 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، بدأ إدراج وبدء تداول أسهم ”أرامكو السعودية“، بعدما طرحت 1.5% من أسهمها في سوق الأسهم المحلية، أي 3 مليارات سهم، بحصيلة بلغت 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار).