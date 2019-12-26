نوفاك: روسيا يمكنها الانتهاء من ”نورد ستريم 2“ في غضون شهرين

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نقلت وكالة ”إنترفاكس“ عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قوله إن روسيا يمكنها الانتهاء من تشييد خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم 2“ الذي يصل إلى ألمانيا في غضون شهرين. وقالت صحيفة ”كوميرسانت“ اليومية، نقلا عن مصادر لم تسمها، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح أن لدى بلاده ”سفينة متخصصة في مد خطوط الأنابيب“…