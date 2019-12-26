ارتفاع صادرات سلطنة عمان النفطية 4.6% خلال 11 شهرا

ارتفعت صادارت النفط لسلطنة عمان بنسبة 4.6% خلال 11 شهرا من العام الجاري نتيجة الزيادة الحادة في الصادرات لكوريا الجنوبية.

وأظهرت بيانات لوازة النفط العمانية نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الحكومي أن صادرات السلطنة من النفط الخام بلغت حوالي 281.77 مليون برميل خلال اول 11 شهرا من العام الجاري (ما يقارب 841 الف برميل يوميا) مقابل 269.15 مليون برميل في الفترة ذاتها من العام الماضي (803 آلاف برميل يوميا).

بين التقرير أن صادرات النفط لكوريا الجنوبية قفزت بأكثر من 7 أضعاف لتصل إلى 7.48 مليون برميل في 11 شهرا من العام الجاري من مليون برميل في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما ارتفعت الصادرات لليابان بنحو 34% الى 21.42 مليون برميل من 15.91 مليون برميل في حين سجلت الصادرات للهند انخفاضا حادا بلغ نحو 27% لتصل إلى 14.76 مليون برميل مقابل 20.35 مليون برميل في تلك الفترة.

وانخفضت الصادرات للصين بنسبة صغيرة بلغت 1.4% الى219.7 مليون برميل من زهاء 222.92 مليون برميل لتحافظ على مركزها كأكبر مستورد للنفط العماني مستحوذة على زهاء 80% من إجمالي الصادرات النفطية للسلطنة.

وأظهر التقرير انخفاضا بمقدار 0.6% في إنتاج السلطنة من النفط إذ بلغ نحو971 ألف برميل يوميا في 11 شهرا من العام الجاري مقابل 977 ألف برميل يوميا في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويبلغ احتياط النفط المثبت في السلطنة -وهي ليست عضوا في منظمة أوبك- زهاء 5 مليارات برميل تكفي نحو 14 سنة بمعدل الإنتاج الحالي.