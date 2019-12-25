مصر.. توقيع 4 اتفاقيات تنقيب عن النفط والغاز

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الأربعاء، عن توقيع 4 اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل، باستثمارات حدها الأدنى 155 مليون دولار.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاتفاقيات الموقعة بمناطق متفرقة من البلاد، تتضمن منح توقيع بحوالي 10.5 ملايين دولار وتشمل حفر 30 بئرا.

وأضافت أنه جرى إبرام الاتفاقيات مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك لامتيازين في الصحراء الغربية، ومع الهيئة وشركة ”ميرلون الفيوم“ بشأن امتياز في وادي النيل، ومع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وشركتي باسيفيك وزد.إن.بي بشأن امتياز في خليج السويس.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إنه بتوقيع الاتفاقيات الأربع، يصل عدد الاتفاقيات البترولية التي أبرمتها الوزارة مع المستثمرين والشركاء منذ منتصف 2013 وحتى الآن إلى 103 اتفاقيات بترولية.