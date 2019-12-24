اكتشاف نفط وغاز طبيعي في ولايتين بباكستان

أعلنت شركة النفط الباكستانية ”باكستان بتروليوم“ المملوكة للدولة، اكتشافها النفط والغاز في موقعين بإقليمي السند وبلوشستان.

وذكر بيان صادر عن الشركة، أنه تم اكتشاف حقلين للنفط والغاز، أحدهما في منطقة ”خايربور“ في إقليم السند، والآخر في منطقة ”مارقند“ في إقليم بلوشستان.

وأضاف أن إجمالي كمية الغاز الطبيعي المحددة عند الموقعين، يبلغ مليونا و113 ألف متر مكعب في اليوم، وكمية النفط في الموقعين 284 ألف برميل يوميا.

وأوضح البيان أنه تم إبلاغ البورصة في البلاد، أن الحقل المكتشف في خايربور طاقته 152 ألف برميل من النفط يوميا، و810 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي.

بينما حقل مارقند تبلغ طاقته 132 ألف برميل، ونحو 303 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي، يوميا.