سؤال حير الأردنيين لأكثر من 70 عامًا.. هل يوجد نفط في المملكة؟‎ (فيديو إرم)

لا يهدأ الجدل في الأردن حول حقيقة وجود النفط في باطن أراضيه، لكنه يزداد سخونة عاما بعد الآخر، مع تدهور الاقتصاد الوطني والاكتشافات الجديدة للنفط والغاز في المنطقة.

ويقع الأردن في منطقة تطفو على آبار ضخمة من النفط والغاز، فالدول الغنية بهما تحيط به من الجهات الأربع، وهو ما يدفع كثيرا من الخبراء للتأكيد على أن الأردن يمتلك الذهب الأسود كجيرانه.

هذه الفرضية عززتها دراسات إحداها كشفت عنها شركة الطاقة العالمية الكورية الجنوبية، عام2012، عندما وقعت اتفاقية تنقيب عن النفط في المملكة، وأكدت أن الأردن لديه مخزون من النفط يقدر بسبعة مليارات برميل.

ووسط هذه التأكيدات والجدل المستمر منذ عقود، ترسخت قناعة لدى شريحة واسعة من الأردنيين بأن هناك نفط في جوف الأراضي الأردنية لكن لسبب مجهول لا يُراد له أن يُستكشف.

وهنا يبرز سؤال لطالما حير الأردنيين، إذا كان ما يقوله الخبراء -ومعهم دراسات عديدة- صحيحا، لماذا لا يتم استخراج النفط في الأردن، ولماذا قد تخفي حكوماته وجوده رغم أنه سيشكل طفرة في اقتصاد البلاد المتدهور؟

عند محاولتهم الإجابة عن هذا السؤال، لا يخلو حديث الخبراء من الإشارة المستمرة إلى نظرية المؤامرة، ومن بينهم المهندس مبارك الطهراوي، الذي لا يستبعد وجود قوى عالمية تمنع الأردن من استخراج نفطه المفترض.

وجهة نظر الطهراوي، لطالما تصدرت كشقيقاتها التي يطلقها الخبراء بين فترة وأخرى ضمن أحاديث الأردنيين عند التطرق لملف النفط في الأردن، لكنها لقيت تضخيما كبيرًا عندما نقلها مؤخرًا النائب يحيى السعود إلى قبة البرلمان، إذ قال على مسامع الحكومة، إن أمريكا تمنع الأردن من استخراج نفطه المفترض.

حديث السعود وإن كان قد حرك المياه الراكدة على نطاق واسع، وأرضى أصحاب نظرية أن الأردن يطفو على بحيرات من النفط، يصطدم بنفي مستمر من قبل الحكومات، لكنه نفي يبقى محل شك لدى كثيرين، رغم أن تلك الحكومات تؤكد أن الكميات المتوافرة غير مجدية اقتصاديا.

رجل الاقتصاد الأردني البارز ونائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني، يؤكد أن الدولة الأردنية لا تألو جهدًا في البحث عن النفط، وأن الأرقام والحقائق لدى الحكومة تثبت عكس ما يتحدث به الخبراء.

ورغم أن التنقيب عن النفط في الأردن بدأ عام 1947، إلا أن خبراء بينهم نقيب الجيولوجيين الأسبق خالد الشوابكة، يرون أن الأردن لم يستكشف نفطيا بعد، لأن عمليات الاستكشاف تحتاج ملايين الدنانير، وتجربته الطويلة مع خيبات الأمل، لا تجذب إليه شركات قوية لديها استعداد لإنفاق تلك المبالغ.

وبين تأكيدات الخبراء ونفي الحكومات.. تبقى مسألة وجود النفط في الأردن، لغزا تجاوز عمره السبعين عاما، ولا يُعرف إلى متى سيبقى عصيا عن التفكيك.