أهم الأحداث الاقتصادية في 2013: المرتبة 10 - ثورة النفط الصخري

شهد ديسمبر/ كانون الأول 2013 بداية مرحلة جديدة من ثورة "النفط الصخري" في أمريكا بتصدير مشتقاته، تمهيداً لتحول إستراتيجي في صناعة المشتقات النفطية وتسويقها، ليس فقط في الأسواق الأوروبية، بل أيضاً أسواق أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ولاحقاً الأسواق الآسيوية الواعدة، حيث تنافس الصادرات الأمريكية الصادرات الخليجية المتجهة نحو الشرق، مع توقعات بزيادة حدة التنافس في هذه الأسواق، باعتبار أنها الوحيدة القادرة حتى الآن على استيعاب النفط الخام من كل أنحاء العالم.

والنفط الصخري هو نوع من النفط الخفيف ويختلف عن النفط الرملي والغاز الصخري والنفط الخام الطبيعي.

وعبرت منظمة "أوبك" عن قلقها من ارتفاع انتاج النفط الصخري الذي يهدد مستقبل الطلب على النفط الخام، مؤكدة انها ستفقد نحو 8% من حصتها في السوق لصالح النفط الصخري، خلال السنوات الخمس القادمة.

ويرى خبراء النفط أن التحديات المقبلة صعبة ومكلفة، مطالبين دول منظمة "أوبك" أخذ الحيطة والتعامل مع الأمر بكل جدية، لأن التوجه المقبل سيكون التركيز على بيع مشتقات النفط وليس النفط الخام.

المرتبة 9: إيرلندا تعلن الخروج من مظلة الإنقاذ الأوروبي

أنهت ايرلندا رسمياً برنامجها للإنقاذ في حدث مهم لجهود منطقة اليورو لحل أزمة الديون التي عصفت بها في السنوات الماضية.

وايرلندا هي أولى الدول المتلقية لحزم إنقاذ بمنطقة اليورو، ونجحت في إنهاء برنامج إنقاذها وتفادي الإفلاس، إذ اختارت القيام بذلك من دون الحصول على أي خطوط ائتمان استباقية من شركائها الأوروبيين.

وخفضت ايرلندا الإنفاق وزادت الضرائب لإعادة موازنة اقتصادها منذ أن طلبت مساعدة طارئة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي محققة جميع الأهداف الرئيسية في البرنامج البالغ قيمته 85 مليار يورو (117 مليار دولار).

وضمنت ايرلندا تمويلاً حتى 2015 بفضل إصدارات للسندات على مدى الثمانية عشر شهراً الماضية، وهي بذلك تضرب مثلاً لليونان والبرتغال وقبرص التي دخلت أيضاً في برامج سيادية للإنقاذ المالي، وإسبانيا التي تلقت مساعدات لنظامها المصرفي.