أسعار النفط ترتفع في تعاملات هادئة في ظل تخفيضات الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في تعاملات هزيلة قبل عيد الميلاد بعد أن قال وزير الطاقة الروسي إن التعاون مع أوبك لدعم السوق سيستمر وفي الوقت الذي يتوقع فيه محللون انخفاضا أسبوعيا ثانيا في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 12 سنتا أو 0.2% إلى 66.51 دولار. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 60.59 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة أمس الاثنين إن أوبك وروسيا وبقية المنتجين الذين يعملون معا لكبح الإنتاج ودعم الأسعار سيواصلون تعاونهم ما دام ”فعالا ويحقق نتائج“.

وأضاف نوفاك أن التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيستمر طالما تحتاجه السوق.

واتفقت أوبك وغيرها من المنتجين في تشرين الثاني/نوفمبر على تمديد وزيادة قيود الإنتاج السارية منذ 2017. وقد يؤدي خفض الإنتاج إلى إزاحة ما يصل إلى 2.1 مليون برميل يوميا من السوق أو نحو اثنين بالمئة من الطلب العالمي.

لكن بيورنر تونهوجن رئيس أبحاث سوق النفط لدى ريستاد إنرجي قال في مذكرة إنه على الرغم من ذلك، فإن أوبك تحتاج لفعل المزيد لتحقيق التوازن في السوق على أساس مستدام.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات النفط الأمريكية انخفضت بنحو 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتتراجع للأسبوع الثاني وفقا لاستطلاع رأي أولي أجرته رويترز.

لكن من المتوقع أن تكون مخزونات البنزين ارتفعت للأسبوع السابع على التوالي ومن المتوقع أن تكون مخزونات نواتج التقطير زادت للأسبوع الخامس على الترتيب.

وتأخر التقرير الحكومي الأسبوعي الخاص بالمخزونات لمدة يومين بسبب عيد الميلاد. ويصدر التقرير في المعتاد يوم الأربعاء في الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش.