إيران تبدأ بتشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل ”آراك“ النووي

تبدأ منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الاثنين، بتشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل ”آراك“ النووي وسط البلاد الذي يعمل بالماء الثقيل، بحضور مدير المنظمة علي أكبر صالحي.

ويتكون مفاعل آراك النووي للمياه الثقيلة، والذي يخضع حاليًا لعملية التحديث، من دائرتين، تتمثل مهمة الدائرة الأولى في إزالة الحرارة من قلب المفاعل، وتكون الدائرة الثانوية مسؤولة عن نقل الحرارة من الدائرة الأولى إلى أبراج التبريد، وأخيرا إلى البيئة الخارجية.

وقالت وكالة أنباء ”مهر“ شبه الرسمية الإيرانية، إن ”الدائرة الثانوية لمفاعل آراك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل والذي سيبدأ تشغيله اليوم، تشمل المبادلات الحرارية والمسبح الأوسط ومضخات ناقل الحركة“، مضيفة أنه ”يتم تشغيل هذه الدائرة من خلال غرفة التحكم الرئيسية في المفاعل“.

ومن أجل تشغيل الدائرة الأولى، يجب أن تصبح الدائرة الثانوية وجميع الأنظمة المرتبطة بها جاهزة للعمل، و بعد ذلك، سيبدأ العمل على استكمال الدائرة الأولى والبدء غير النشط لمفاعل أبحاث أراك.

وبحسب ”رويترز“ فإن تشغيل الدائرة الثانوية لا ينتهك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني طبقًا لاتفاق عام 2015 مع القوى العالمية.

ويمكن استخدام الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتنيوم وهو وقود يستخدم في صناعة الأسلحة النووية.