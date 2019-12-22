الأردن يعلن عن بدء الضخ التجريبي للغاز الإسرائيلي مطلع 2020

أعلن الأردن، اليوم الأحد، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل، اعتبارا من مطلع العام المقبل، تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين في عام 2016.

وبالتزامن مع ذلك يواصل البرلمان الأردني محاولاته بشكل ”مستعجل“ من أجل إلغاء اتفاقية الغاز، التي أصدر قرارا بالإجماع برفضها خلال شهر مارس/ آذار الماضي.

وقالت شركة الكهرباء الوطنية، في بيان إن ”بدء الضخ التجريبي للغاز المستورد من شركة نوبل إنيرجي (المشغلة لحقل ليفاثيان للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل) المقرر مطلع العام المقبل، يأتي وفقا للالتزامات المترتبة في الاتفاقية الموقعة عام 2016“.

وأضافت الشركة، وهي الطرف الأردني في الاتفاق، أن ”الضخ التجريبي يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي، ويستمر لمدة 3 أشهر، منصوص عليها بالاتفاقية، قبل بدء استقبال الغاز بشكل يومي، والمخصص لأغراض توليد الكهرباء“، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

ويأتي إعلان الشركة، عقب ساعات قليلة من طلب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، في جلسة عقدت في وقت مبكر اليوم الأحد، من اللجنة القانونية، إعطاء مذكرة إلغاء اتفاقية الغاز صفة ”الاستعجال“.

ويجري حاليا باللجنة القانونية النيابية، الإعداد لمشروع قانون لإلغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل، بناء على مذكرة نيابية وقعها 58 نائبا (من أصل 130)، جرى توقيعها في 15 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي شهر مارس/ آذار الماضي، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية ”لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)“، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من شهر يناير/ كانون الثاني 2020.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.

ويملك الأردن بدائل عن إسرائيل لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير من عام 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.