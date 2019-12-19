عجز ميزانية سلطنة عمان يقفز الضعفين

قفز العجز بميزانية سلطنة عمان بأكثر من ضعفين في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني، نتيجة زيادة النفقات الاستثمارية وغيرها وتراجع الايرادات.

وأظهر تقرير البنك المركزي العماني للربع الثالث نشره هذا الأسبوع، أن العجز بلغ نحو 883.9 مليون ريال (2.29 مليار دولار) في الربع الثالث مقابل 359.6 مليون ريال (935 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح أن الإيردات تراجعت إلى نحو 2.4 مليار ريال (6.3 مليار دولار)، مقارنة بـ 2.8 مليار ريال (7.2 مليار دولار) في حين ارتفع الإنفاق إلى 3.3 مليار ريال (8.5 مليار دولار) مقارنة بـ3.1 مليار ريال (8.2 مليار دولار) في الفترة نفسها.

وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات إلا أن الدخل النفطي ارتفع إلى 1.5 مليار ريال (3.97 مليار دولار) في الربع الثالث، مقارنة بـ1.4 مليار ريال (3.75 مليار دولار) في الربع الثاني وفقًا للتقرير الذي أشار إلى أن بند ”الإيرادات الأخرى“ هبط بحدة إلى 535 مليون ريال (1.39 مليار دولار) من 878 مليون ريال (2.28 مليار دولار).

وعادة ما يتم تمويل العجز في سلطنة عمان عبر قروض مصرفية محلية وخارجية، والسحب من الاحتياط الخارجي القائم على فوائض الصادرات النفطية والغاز.

وانتجت سلطنة عمان، وهي ليست عضوًا في منظمة ”أوبك“، نحو 970 ألف برميل من النفط يوميًّا خلال العام الجاري، ويبلغ احتياطها النفطي المثبت حوالي 5 مليارات برميل تكفي لفترة 14 عامًا بمعدلات الإنتاج الحالي.

كما تملك السلطنة احتياط غاز طبيعي يقدر رسميًّا بحوالي ترليون متر مكعب، ويتم تصدير معظم الإنتاج على شكل غاز مسيل من مصنع التسييل في مدينة صور الساحلية جنوب السلطنة، والذي تبلغ طاقته 9.9 مليون طن سنويًّا.