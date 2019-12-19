ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في 3 أشهر

ظلت أسعار النفط فوق أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، اليوم الخميس، لتواصل سلسلة من الصعود القوي الذي بدأ قبل أسبوع، في الوقت الذي تلقت فيه الأسواق العالمية الدعم من انفراجة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0645 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 66.25 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 60.97 دولار للبرميل.

وكانت أحجام التداول هزيلة، إذ عجز حتى نبأ مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحريك سوق النفط.

ويضع هذا الاتجاه أسعار النفط صوب الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، لتتحرك بفضل قوة الدفع الناجمة عن إعلانات هذا الشهر بشأن زيادة تخفيضات إنتاج النفط من جانب منتجين كبار، وكذلك اتفاق ”المرحلة واحد“ بين الولايات المتحدة والصين لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بينهما منذ فترة طويلة.

ودفع الاتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم آفاق الاقتصاد العالمي للتحسن، مما يرفع احتمالات زيادة الطلب على الطاقة في العام المقبل ويدعم أسعار النفط.

وفي مؤشر آخر على انفراجة في العلاقات، نشرت وزارة المالية الصينية اليوم قائمة جديدة لستة منتجات أمريكية ستُعفى من رسوم جمركية اعتبارًا من 26 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“ ومنتجون من خارج المنظمة مثل روسيا على زيادة تخفيضات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أول كانون الثاني/يناير المقبل، علاوة على تخفيضات سابقة قدرها 1.2 مليون برميل يوميًا.

وبحسب بيانات أسبوعية نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، تراجعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.