الهند تهدف لشراء حصص في حقول منتجة للنفط والغاز في الخارج‎

قال وزير النفط الهندي اليوم الثلاثاء إن الهند تهدف للاستثمار في حقول منتجة للنفط والغاز في الخارج للتعويض عن هبوط الإنتاج المحلي والمساعدة في تقليل تأثير تقلبات أسعار النفط.

والهند هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم وتستورد حوالي 80 في المئة من حاجاتها النفطية وهو ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات أسعار الخام.

وقال وزير النفط دارميندرا برادان ”اليوم نحن نركز كثيرًا جدًا على الاستثمار في حقول منتجة“، مضيفًا أن الجزء الشرقي من روسيا هو منطقة ”نركز عليها“.

وأضاف أن الهند تتفاوض مع شركة روسنفت الروسية للاستثمار في شرق روسيا.

وتستثمر شركات هندية في أصول أجنبية للنفط والغاز، لكن الكثير من هذه الأصول ما زالت قيد الاستكشاف أو لم تبلغ أهداف الإنتاج.

وذكر برادان أن استحواذ مستثمرين هنود على حصص في حقول منتجة في دولة الإمارات العربية وحقل فانكور في روسيا بدأ يساهم في زيادة إيرادات الشركات.

وبالإضافة إلى المحادثات حول الاستثمار النفطي، قال الوزير إن الهند وروسيا تخططان لخط بحري من فلاديفوستوك إلى شرق الهند. وتكاليف النقل المرتفعة جعلت الخام الروسي أكثر تكلفة لشركات التكرير الهندية.

وكشف برادان أن الهند تستثمر أيضًا في البنية التحتية لتشجيع استخدام الغاز الطبيعي الذي ينتح انبعاثات أقل من النفط والغاز، وهو ما يسمح للبلاد بخفض التلوث وتقليل تأثير تقلبات أسعار الخام.