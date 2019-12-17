أمريكا تفرض عقوبات على مشروع الغاز الروسي إلى أوروبا

المصدر: أ ف ب

أيد الكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، فرض عقوبات على أنبوب الغاز الروسي ”نورد ستريم 2“ الذي ترى واشنطن أنه يعزز نفوذ موسكو في أوروبا.

وتستهدف العقوبات التي ندد بها الاتحاد الأوروبي الشركات التي تساهم في بناء هذا الأنبوب تحت بحر البلطيق، والذي سيتيح إرسال الغاز الروسي إلى أوروبا من دون عبور أوكرانيا، حليفة الدول الغربية.

وأعلن المفوض الأوروبي المكلف بالتجارة فيل هوغان أن بروكسل ”تعارض فرض عقوبات على أي شركات أوروبية تقوم بصفقات تجارية شرعية“، لافتًا إلى أن ”هدف المفوضية الأوروبية كان دائمًا التحقق من أن أنبوب نورد ستريم يعمل بشفافية ودون تمييز“.