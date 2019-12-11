ليبيا.. إعادة تشغيل حقل ”الفيل“ النفطي بعد توقف 6 أيام

أعلنت شركة ”مليته“ للنفط والغاز، الأربعاء، إعادة تشغيل حقل ”الفيل“ النفطي جنوبي ليبيا، بعد توقف استمر 6 أيام؛ بسبب ”إغلاق غير قانوني“ لأحد الصمامات على خط التصدير.

وقالت الشركة، في بيان، إنه تمت إعادة تشغيل الحقل، والعودة إلى معدلات الإنتاج الطبيعية.

وأوضحت أن إعادة فتح الصمام تمت بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبجهود كبيرة تكللت بالنجاح من الإدارة العامة للعمليات وإدارة الحقل والفريق المكلف، الذي قام بالكشف عن الصمام المقفل، وإعادة فتحه.

وكانت المؤسسة الليبية الوطنية للنفط أعلنت، في 5 ديسمبر/ كانون أول الجاري، توقف الإنتاج بحقل ”الفيل“؛ بسبب إغلاق ”غير قانوني“ لأحد الصمامات على خط أنابيب التصدير الممتد منه إلى منطقة مليتة.

وقال رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، إن ”هذه محاولة إجرامية أخرى تُلحق الضرر بالاقتصاد الليبي“.

ودعا ”صنع الله“، في بيان، كافة القادة المحليين والسلطات في المنطقة إلى ”تحديد هوية مرتكبي هذا الفعل“.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إغلاق الصمام.

ويقع حقل ”الفيل“ في حوض مرزق، جنوب حقل الشرارة (أكبر حقل نفطي ليبي)، على بعد 200 كيلومتر جنوب غرب مدينة سبها، وينتج 70 ألف برميل نفط يوميًا.