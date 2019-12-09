مسؤول: ميزانية إيران للعام المقبل تتوقع سعر النفط عند 50 دولارًا للبرميل

قال مدير هيئة التخطيط والميزانية في إيران، محمد باقر نوبخت، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن ميزانية إيران للعام المقبل تتوقع سعرًا للنفط عند 50 دولارًا للبرميل.

ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط عن نوبخت قوله: إن ”الحكومة وضعت الميزانية على أساس توقعات لبيع مليون برميل يوميًا من النفط بسعر 50 دولارًا للبرميل“.

وتبدأ السنة الفارسية الجديدة، في 20 مارس/ آذار 2020.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قدم مشروعًا لميزانية الدولة حجمه حوالي 39 مليار دولار إلى البرلمان، أمس الأحد، قائلًا إنها ”تستهدف مقاومة العقوبات الأمريكية عن طريق الحد من الاعتماد على صادرات الخام“.