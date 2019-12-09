علاوات النفط العُماني في 2020 دون تغير يذكر عن العام الحالي‎

قالت عدة مصادر تجارية، اليوم الاثنين، إن مشتري النفط العُماني سيتممون صفقاتهم لإمدادات 2020، بعلاوات دون تغير يذكر عن أسعار العام الحالي.

وأضافت المصادر أن ”شحنات النفط العُماني، بهامش زيادة أو نقصان 5% من الأحجام المتعاقد عليها، بيعت بعلاوات بين 15 و20 سنتًا تقريبًا للبرميل فوق سعر البيع الرسمي، مع إبرام أغلب العقود عند مستوى علاوة بين 15 سنتًا و16 سنتًا للبرميل“.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للعام 2019، فإن ”الشحنات ذات هامش الـ 5% بيعت بعلاوات عند نحو 15 سنتًا“.

وذكرت ثلاثة مصادر تجارية أن ”شحنات من النفط العُماني بهامش يبلغ 2% بيعت بعلاوات عند حوالي خمسة سنتات للبرميل فوق سعر البيع الرسمي للعام 2020، وهو نفس مستواها هذا العام“.