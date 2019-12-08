إيران.. انخفاض استهلاك البنزين 22% بعد رفع الأسعار

انخفض استهلاك البنزين الإيراني بنسبة 22 في المائة بعد قيام الحكومة بتطبيق قرار زيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف منتصف نوفمبر الماضي، وتحديد حصة لكل سيارة بـ“60 لترًا“ بقيمة مدعومة حكومية.

وقال أمير وكيل زاده، مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات البترولية الإيرانية، إن استهلاك البنزين في البلاد انخفض منذ منتصف نوفمبر الماضي، من 99 مليون لتر يوميًا إلى 77 مليون لتر“، مضيفًا إن ”استهلاك البنزين في عموم البلاد انخفض بنحو 22 في المئة“.

ونقلت وسائل إعلام رسمية مساء الأحد، عن وكيل زاده قوله إن ”الاستهلاك اليومي كان قبل تطبيق قرار رفع أسعار البنزين، 98 مليون 700 ألف لتر من الوقود، لكنه أصبح الآن 76 مليونًا و 600 ألف لتر بعد رفع الأسعار“.

وتابع إنه ”في الفترة نفسها من العام الماضي، كان يستهلك الإيرانيون 89 مليون 600 ألف لتر من البنزين“.

وبدأ الشعب الإيراني، الذي واجه أوقاتًا اقتصادية عصيبة بسبب العقوبات الأمريكية، احتجاجات في 15 نوفمبر بعد إعلان قرار المجلس الأعلى للتنسيق للتعاون الاقتصادي الذي يتألف من رئيس السلطة القضائية ورئيس البرلمان علي لاريجاني والرئيس حسن روحاني، بتطبيق قرار تحديد حصة 60 لتر شهريًا لكل سيارة مع مضاعفة سعر البنزين ثلاثة أضعاف فيما زاد عن تلك الحصة.

وأسفرت المظاهرات في إيران التي استمرت مدة اسبوع واحد إلى مقتل المئات بسبب عنف السلطات، كما أدى العنف إلى إحراق العديد من المباني العامة ومحطات الوقود والبنوك وتدمير بعض الأسواق.

وقالت منظمة العفو الدولية إن 7 آلاف شخص ممن زُعم أن لهم صلة بالمظاهرات قد تم احتجازهم، فيما قتل ما لا يقل عن 208 أشخاص في المظاهرات.