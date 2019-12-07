ليبيا.. مستودع طرابلس النفطي يعلق عملياته بسبب تصاعد الاشتباكات

أعلنت شركة ”البريقة“ لتسويق النفط في ليبيا، إيقاف العمليات التشغيلية، وتفعيل خطة الإخلاء في مستودع طرابلس، نتيجة ارتفاع حدة الاشتباكات والقصف العشوائي، الذي بات يهدد حياة المستخدمين.

وقالت الشركة في بيان اليوم السبت، إنه ”على الرغم من ارتفاع حدة الاشتباكات في الفترة الماضية، إلا أن تحدي المستخدمين للصعاب وعزيمتهم للبقاء من أجل توفير المحروقات بجميع أنواعها للمواطن كانت أقوى“.

وأكدت أنها ”اضطرت إلى تفعيل خطة الإخلاء التامة حرصًا علي سلامة المستخدمين، واتخذت ما يلزم من تدابير وإجراءات أمن وسلامة للحفاظ على الإنشاءات التابعة للشركة عبر خطة طوارئ القطاع والتنسيق مع شركات القطاع“.

وطمأنت الشركة المواطنين بأن ”الوقود متوفر، وعملية تزويد المحروقات تسير بشكل اعتيادي من ميناء طرابلس البحري، وأن توزيعات الغاز مستمرة من مستودع (الهاني)“.

وأوضحت أن إمدادات المحروقات من الخارج مستمرة من خلال المؤسسة الوطنية للنفط، وفق برنامج التوريد المُعد سلفًا لهذا الشهر.

ويشن الجيش الوطني الليبي منذُ الـ4 من شهر نيسان/إبريل الماضي، عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات التابعة لحكومة الوفاق.