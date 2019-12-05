أرامكو تمكنت من جمع 25.6 مليار دولار في أول عملية اكتتاب

المصدر: أ ف ب

تمكنت شركة أرامكو السعودية للنفط من جمع 25,6 مليار دولار من المستثمرين في إطار عملية الاكتتاب العام، ما يعني تقييمها بـ 1,7 تريليون دولار، بحسب ما أعلن مصدران مقربان من الملف الخميس لوكالة فرانس برس.

وبحسب المصادر، فإنه سيتم طرح أسهم أرامكو في بورصة الرياض بأسعار تبدأ من 32 ريالًا سعوديًا، ما يجعل قيمة الشركة 1.7 تريليون دولار، ويجعلها أكبر شركة على الإطلاق.

وهذا يعني أن اكتتاب أرامكو تخطى 25 مليار دولار التي جنتها مجموعة ”علي بابا“ للتجارة الإلكترونية عندما دخلت البورصة في نيويورك سنة 2014.

وتخطو الشركة السعودية أولى خطواتها في السوق المالية السعودية ”تداول“ في 12 من كانون الأول/ديسمبر المقبل بسعر 32 ريالًا سعوديًا للسهم (8.53 دولار)، بحسب المصادر.

وكان النطاق السعري الذي حددته المجموعة يتراوح بين 30 ريالًا سعوديًا (ثمانية دولارات) إلى 32 ريالًا سعوديًا (8.5 دولارات) للسهم الواحد.

والاكتتاب العام لأرامكو هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المسمّى ”رؤية 2030″، ويسعى المسؤولون إلى استقطاب عشرات مليارات الدولارات لتمويل مشاريع ضخمة ضمن هذا البرنامج الطموح.