وزير بترول أنغولا يقول إنه يدعم الإبقاء على تخفيضات ”أوبك+“

نقلت وكالة الأنباء الأنغولية الرسمية عن وزير البترول ديامانتينو أزيفيدو قوله، اليوم الخميس، إن أنغولا تؤيد الإبقاء على قيود إنتاج النفط التي تطبقها ”أوبك“ وحلفاؤها، مضيفًا أنه يأمل في دعم الإنتاج، العام المقبل.

وقال أزيفيدو: ”استمرار التخفيضات في إنتاج النفط سيفيد الاقتصاد الأنغولي وغيره، مع الأخذ في الاعتبار أن التخفيضات ستسبب ارتفاعًا في سعر النفط الخام وتوفر مزيدًا من الإيرادات للبلاد“.

وأضاف أن أنغولا تعتزم زيادة إنتاجها من النفط من 1.39 مليون برميل يوميًا إلى 1.44 مليون برميل يوميًا في 2020؛ ليظل دون المستوى المستهدف عند 1.48 مليون برميل يوميًا، المتفق عليه مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).