رغم المعارضة الدولية.. تركيا تعلن بدء استكشاف وإنتاج النفط والغاز في الأبيض المتوسط

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستبدأ بأعمال لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق البحر الأبيض المتوسط، في إطار الاتفاق الذي وقعته أنقرة مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

ويأتي الإعلان وسط رفض دولي واسع للاتفاق المبرم أواخر الشهر الماضي، بين حكومة الوفاق الليبية والجانب التركي.

وانتقدت وزارة الخارجية الأمريكية الاتفاق، معتبرة أنه ”مثير للاستفزاز“، كما رفضت اليونان الإعلان ووصفته بأنه أمر مناف للعقل من الناحية الجغرافية؛ لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية على تركيا؛ لمعاقبتها على عمليات التنقيب قبالة ساحل قبرص في انتهاك للمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة قبالة الجزيرة المقسمة.

كما رفضت مصر والإمارات الاتفاق، واتفقتا على ”تكثيف التواصل في المرحلة المقبلة مع المجتمع الدولي والأطراف المعنية بالاستقرار في ليبيا؛ لدفع الأمور نحو الحل السياسي المنشود من الليبيين والدول الشقيقة والصديقة لليبيا“.

ووضع الاتفاق وغيره من الاتفاقات المماثلة تركيا في مواجهة مع عدة دول في شرق المتوسط أبرمت اتفاقات بحرية، وأخرى تتعلق بمناطق اقتصادية مع اليونان وقبرص، مما يترك أنقرة بلا حلفاء تقريبًا في المنطقة.