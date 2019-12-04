كوريا الجنوبية تضاعف وارداتها النفطية من سلطنة عمان 7 مرات

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية ضاعفت واردتها النفطية من سلطنة عمان بأكثر من 7 أضعاف في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، فيما سجلت الصادرات النفطية للهند انخفاضًا حادًا في نفس الفترة.

وأشار تقرير لوزارة النفط العمانية نشر على موقع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن صادرات السلطنة النفطية لليابان قفزت بنحو 35% فيما تراجعت الصادرات للصين أكبر مستورد نفط من السلطنة.

وجاء في التقرير أن صادرات النفط إلى كوريا الجنوبية قفزت من مليون برميل في أول 10 شهور من العام الماضي إلى 7.48 مليون برميل في أول 10 شهور من العام الجاري.

وانخفضت الصادرات للهند من 19.7 مليون برميل إلى 13.7 مليون برميل، فيما ارتفعت الصادرات لليابان من حوالي 15 مليون برميل إلى 20.4 مليون برميل.

وبيٌن التقرير أن صادرات النفط للصين تراجعت بنسبة 4.6% من حوالي 202 مليون برميل إلى 192.8 مليون برميل.

وشكلت واردات الصين النفطية من السلطنة حوالي 75% من إجمالي صادرات النفط العمانية البالغة نحو 252.9 مليون برميل في أول 10 شهور من العام الجاري بمعدل 843 ألف برميل يوميًا مقارنة بحوالي 246.5 مليون برميل في أول 10 شهور من العام الماضي بمعدل 821 الف برميل يوميًا.

وأنتجت سلطنة عمان وهي ليست عضوًا في منظمة أوبك، نحو 970 ألف برميل يوميًا العام الجاري وتم استهلاك أكثر من 100 ألف برميل يوميًا في السوق المحلي.

ويبلغ احتياط النفط المثبت للسلطنة نحو 5 مليارات برميل تكفيها لنحو 14 عامًا بمعدل الإنتاج الحالي في غياب أية اكتشافات نفطية كبيرة.