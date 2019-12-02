إيران تقول إنها مستمرة في بيع النفط رغم العقوبات الأمريكية

أعلن إسحاق جهانجيري -نائب الرئيس الإيراني، اليوم الاثنين- أن بلاده مستمرة في بيع نفطها على الرغم من العقوبات الأمريكية على صادرات إيران النفطية، مضيفًا أن ”أقصى ضغط“ لواشنطن على طهران فشل.

ونقل التلفزيون الرسمي عن جهانجيري قوله ”على الرغم من ضغط أمريكا… وعقوباتها المفروضة على صادراتنا النفطية، ما زلنا نواصل بيع نفطنا باستخدام سبل أخرى (…) حتى مع توقف دول صديقة عن شراء خامنا خشية عقوبات أمريكا“.

وبلغت العلاقات بين الخصمين نقطة أزمة العام الماضي، بعد تخلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق أبرم في عام 2015 بين إيران وقوى عالمية قبلت بموجبه إيران فرض قيود على برنامجها النووي في مقابل رفع عقوبات.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات تهدف إلى وقف جميع صادرات النفط الإيرانية، قائلة إنها ”تسعى لإجبار إيران على التفاوض للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقًا“.

وترفض طهران إجراء محادثات ما لم تتراجع واشنطن وتلتزم بالاتفاق النووي وتلغي جميع العقوبات.

وقال جهانجيري ”فشلوا في دفع صادراتنا النفطية إلى الصفر كما كان مخططًا“.