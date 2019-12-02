روسيا والصين تدشنان أنبوب غاز ”تاريخيًا“

المصدر: ا ف ب

أشاد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ، الاثنين، بتدشين ”تاريخي“ لأول أنبوب غاز بين البلدين أُطلقت عليه تسمية ”فورس أوف سايبيريا“ (قوة سيبيريا) بطول يبلغ 3 آلاف كيلومتر، لتوريد 38 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويًا.

وقال بوتين عبر اتصال فيديو نقله التلفزيون الروسي إن هذا التدشين هو ”حدث تاريخي فعلاً، ليس فقط لسوق الطاقة العالمية لكن قبل كل شيء لكم ولنا، لروسيا والصين”.

بينما ذكر الرئيس الصيني أن هذا المشروع شاهد على العلاقات الاستراتيجية والتعاون بين روسيا والصين.

وسينقل خط أنابيب ”قوة سيبيريا“ الغاز من مركزي إنتاج الغاز في إيركوتسك جنوب روسيا وياقوتيا (شرقًا)، إلى الصين.

وفي مايو/ أيار 2014، وقعت الشركة الروسية ”غازبروم“ مع شركة النفط الوطنية الصينية عقدًا لتوريد الغاز الروسي إلى الصين عبر الممر الشرقي، لمدة 30 عامًا.