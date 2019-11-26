لقاء حفتر مع وفد أمريكي يثير مخاوف الإيطاليين بشأن ملف الطاقة

عبرت مسؤولة طاقة إيطالية عن مخاوفها من تأثير لقاء مسؤولين أمريكيين مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الثلاثاء.

وقالت ميشيل مارسيليا، رئيسة مجلس الطاقة القومي لصحيفة ladigetto الإيطالية، إن لقاء المسؤولين الأمريكيين مع المشير حفتر، علامة واضحة على أن هناك ما يتحرك في ليبيا أخيرًا، فليس من السهولة بمكان أن تجعل واشنطن من هذا النوع من الاجتماعات علنية، وخاصة الآن.

وأشارت مارسيليا إلى أن ”الشيء الذي يعطي أهمية للاجتماع بالنسبة لنا، هو أنه بالإضافة إلى السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند وبعض المستشارين ، هو حضور نائب مساعد مدير وزارة الطاقة الأمريكية ، ماثيو زايس ، في الاجتماع“.

واعتبرت أنه سينتج عن تحرك الولايات المتحدة في الملف الليبي بعض الآثار خاصة فيما يتعلق بالطاقة وفي ضوء الانتخابات المقبلة ”.

وحذرت من انه ”يجب أن تكون إيطاليا اليوم متيقظة بشأن الطاقة وأن تظل شركاتنا موجودة في ليبيا بمساعدة الحكومة الإيطالية، وإلا فسوف نفقد فرصًا اقتصادية مهمة“.

وتمتلك إيطاليا في ليبيا مصالح إقتصادية مهمة في مجال الطاقة ، وأغلب آبار النفط التي تسيطر عليها شركة إيني الايطالية توجد بين برقة وفزان، أي في جنوب وشرق البلاد، وتسورد إيطاليا (48٪ من من مجموع حاجتها من النفط الخام من ليبيا، و 41.1٪) من الغاز الطبيعي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن مسؤولين أمريكيين التقوا الجنرال خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا.

وقالت الخارجية إن حفتر بحث مع الوفد الأمريكي، الذي يضم نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي فيكتوريا كوتس، الخطوات اللازمة لوقف أعمال العنف والقتال في ليبيا وإيجاد حل سياسي للصراع هناك“. وفق البيان.