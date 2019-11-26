سامبا كابيتال: اكتتاب الأفراد في أرامكو السعودية 7.21 مليار دولار‎

بلغ اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية 27.04 مليار ريال سعودي (7.21 مليار دولار)، اليوم الثلاثاء، بحسب ما قاله مدير الاكتتاب سامبا كابيتال.

وأوضحت سامبا كابيتال في بيان أن شريحة الأفراد غطت 845 مليونًا و101 ألف و20 سهمًا حتى الآن.

وأضافت أن آخر يوم لتلقي طلبات اكتتاب الأفراد هو 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأطلقت أرامكو الطرح الأولي في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال عملاق النفط إنه يخطط لبيع 1.5 % من الشركة بما يعادل نحو 3 مليارات سهم، بسعر استرشادي في نطاق 30 إلى 32 ريالًا، مما يقدر قيمة الطرح الأولي بما يصل إلى 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) والقيمة السوقية المحتملة للشركة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.