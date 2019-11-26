مدير وكالة الطاقة: يتعين على ”أوبك“ اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي الهش

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قال مدير وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء إنه يتعين على دول أوبك، التي من المقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة مستويات إنتاجها من النفط، اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي الذي ما زال ”هشا للغاية“. وقال فاتح بيرول، لرويترز على هامش مؤتمر للطاقة في أوسلو ”القرار بأيدي دول أوبك، لكن ما أراه هو أن الضغط على…