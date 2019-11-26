 مدير وكالة الطاقة: يتعين على ”أوبك“ اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي الهش – إرم نيوز‬‎

مدير وكالة الطاقة: يتعين على ”أوبك“ اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي الهش

مدير وكالة الطاقة: يتعين على ”أوبك“ اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي الهش

المصدر: رويترز

قال مدير وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء إنه يتعين على دول أوبك، التي من المقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة مستويات إنتاجها من النفط، اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي الذي ما زال ”هشا للغاية“.

وقال فاتح بيرول، لرويترز على هامش مؤتمر للطاقة في أوسلو ”القرار بأيدي دول أوبك، لكن ما أراه هو أن الضغط على أوبك زائد روسيا قوي نتيجة للنمو القوي من الدول خارج المنظمة.. الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وغيرها“.

وتابع ”سيكون هناك الكثير من النفط في السوق. لدي أمل في أن يتخذوا القرار المناسب لأنفسهم وللاقتصاد العالمي“.

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