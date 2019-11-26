هبوط أسعار النفط مع سعي أمريكا والصين لإحراز تقدم بمحادثات التجارة

هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء؛ بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الوَقود، في حين استمرت الضبابية بشأن إمكانية توصل الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر مستهلكين للنفط، لاتفاق مبدئي لإنهاء الحرب التجارية بينهما.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 63.60 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 07:25 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفعت 0.4% في الجلسة السابقة، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات إلى 57.92 دولار، وكانت ارتفعت 0.4% يوم الاثنين.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن ”كبار المفاوضين التجاريين من الصين والولايات المتحدة أجرَوْا محادثة هاتفية صباح اليوم الثلاثاء في إطار سعي الجانبين لإبرام اتفاق المرحلة واحد المبدئي لإنهاء الحرب التجارية الدائرة منذ 16 شهرًا.

وعلى جانب الإمدادات، تجتمع منظمة أوبك في الخامس من ديسمبر/كانون الأول بمقرها في فيينا ويعقب ذلك محادثات مع منتجين آخرين للنفط، من بينهم روسيا، والذين وافقوا على خفض الإنتاج لدعم الأسعار، وهي المجموعة المعروفة بـ“أوبك“، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد ”أوبك“ تخفيضات إنتاج الخام حتى منتصف عام 2020.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام تراجعت بواقع 300 ألف برميل الأسبوع الماضي، حسب استطلاع لآراء المحللين، وإذا تأكد الهبوط سيكون الأول في 5 أسابيع.