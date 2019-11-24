تقرير: الكويت تبحث عن شريك أجنبي لمشروع ”الزور“ للبتروكيماويات

تعتزم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ”كيبيك“ المملوكة للحكومة الكويتية، إدخال شريك إستراتيجي أجنبي في مشروعها للبتروكيماويات بمنطقة الزور جنوب الكويت، الذي تصل تكلفته إلى نحو 8 مليارات دولار.

وذكرت صحيفة ”الراي“ المحلية، اليوم الأحد، أن ”الشركة شكلت لجنة لإيجاد شريك وأنها ستبدأ بتسلم الاستفسارات من الشركات العالمية خلال شهرين“، مشيرة إلى أن ”تلك الاستفسارات تتعلق بشكل أساس بالعائد على المشروع المقدر بنحو 12%، وإمكانية تسويق المنتجات والتكنولوجيا المستخدمة، وحجم المشروع وكلفته وموقعه، وغيرها من التفاصيل“.

وكشفت الصحيفة نقلًا عن مصادر نفطية كويتية، قولها إن ”الشركات المهتمة المرشحة كشريك إستراتيجي تشمل توتال الفرنسية واس.كي الكورية الجنوبية، إلى جانب عدد من الشركات الأخرى تتراوح بين 9 أو 10 شركات مهتمة“.

وعن نسبة الشراكة المتوقعة، أفادت بأنه ”لم تتحدد بعد وإن كان التوجه الطبيعي أن تكون النسبة الكبرى لشركة كيبيك حتى يبقى لديها القرار، لكنها أشارت إلى أن كل الخيارات تبقى متاحة“.

وعن الحلول التمويلية للمشروع وتوزيع المخاطر، أوضحت الصحيفة أنه ”يمكن الاستعاضة بالشراكة الإستراتيجية مع شريك عالمي عن الاقتراض أو تخفيضه، باعتبارها الخيار الأفضل“.

ويقع مجمع البتروكيماويات قرب مصفاة ”الزور“ التي تعد من أكبر وحدات تكرير النفط في العالم، إذ تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميًّا وتكلفتها 16 مليار دولار.

وقال مسؤولون في ”كيبيك“ الأسبوع الماضي، إن الشركة أهَّلت 7 تحالفات عالمية لتقديم عروضها لمشروع البتروكيماويات فيما تم تعيين بنك ”سوميتومو ميتسوي“ الياباني، مستشارًا ماليًّا لترتيب قروض من مصارف دولية كتمويل جزئي للمشروع.