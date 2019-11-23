تركيا تواصل استفزاز قبرص.. بدء المرحلة الرابعة للتنقيب عن الغاز شرقي المتوسط

أعلنت تركيا، اليوم السبت، أنها بدأت المرحلة الرابعة للتنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط، في خطوة إضافية تزيد من حدة التوتر مع قبرص، خاصة مع تكرار تهديد الاتحاد الأوروبي لأنقرة بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها ”غير المشروعة“.

وقال وزير الطاقة فاتح دونميز، في جلسة للجنة التخطيط والميزانية في البرلمان التركي، إن بلاده ستدافع عن ”حقها وحق شعبها في الشطر التركي من شمال قبرص“، من خلال عمليات التنقيب شرق المتوسط في المياه التي تقول إنها ضمن سيادتها.

وتمتلك تركيا في تلك المياه سفينتي حفر هما ”فائح وياووز“، أثارت عملياتهما هناك ردود فعل رافضة من جمهورية قبرص والاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الطاقة القبرصي أبلغ الصحفيين أن العمل ماضٍ أيضًا لإقامة كيبل بحري وخط أنابيب يربطان تركيا مع الشطر التركي من قبرص، وأن استكمال هذه التمديدات يحتاج لبعض الوقت.

وتتنازع تركيا وقبرص حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، وهي منطقة من المعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي.