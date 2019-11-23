مصر .. 14 اكتشافًا بتروليًا جديدًا في 3 أشهر

أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم السبت، عن تحقيق 14 اكتشافًا بتروليًا جديدًا، (4 غاز و 10 زيت)، بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط.

وأوضحت في تقريرها الذي يتضمن أنشطة تنمية وإنتاج الثروات البترولية والغازية، أن الاكتشافات تمت خلال الفترة يوليو – سبتمبر من العام الجاري، في حين تضمن التقرير الوصول بمعدلات الإنتاج من حقل ظهر إلى حوالي 2.7 مليار قدم مكعب يومياً في شهر آب/أغسطس 2019 وذلك من خلال إنشاء وتشغيل 3 وحدات تسهيلات إنتاج ومعالجة برية، واستكمال المرحلة الثالثة، حيث من المخطط أن ترتفع معدلات الإنتاج لتصل إلى 3 مليارات قدم مكعب يوميًا .

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي المبيع حوالي 13 مليون طن بزيادة نسبتها حوالي 6 % عن الفترة المماثلة من العام السابق وذلك لدخول عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز على الإنتاج التي أثرت ايجابيًا على زيادة معدلات الإنتاج وهي مشروعات تنمية حقل ظهر بالبحر المتوسط ومنطقة جنوب غرب بلطيم وحقول شمال الإسكندرية وحقول منطقة دسوق المرحلة ”ب“.

ويذكر أن مصر وقعت 3 اتفاقيات بترولية جديدة تشمل اتفاقيتين لهيئة البترول في مناطق جنوب شرق أبو سنان جنوب شرق رأس قطارة بمنطقة الصحراء الغربية بحد أدنى للاستثمارات حوالي 4 ملايين دولار وحفر 4 آبار واتفاقية للشركة العامة للبترول في منطقة خير بالصحراء الشرقية، كما تم توقيع 6 عقود تنمية بمناطق جنوب دسوق، شرق البحرية خالدة، غرب كنايس وشمال الصالحية بمنح حوالي 2 مليون دولار.