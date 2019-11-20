رفع سعر البنزين والغاز في لبنان

أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والغاز، بمبلغ 200 ليرة للصفيحة.

جاء ذلك في بيان لوزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، ندى بستاني، عممته الوكالة الوطنية للأنباء.

والتقت الوزيرة صباح اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون، لاستعراض أوضاع سوق المحروقات المتصفة بالحذر والتقلّب.

وبموجب التسعيرة الجديدة، فقد ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان ليصبح 24.700 ليرة، وسعر بنزين 98 أوكتان ليصبح 25.300 ليرة، وقارورة الغاز عشرة كيلوغرامات 14500 ليرة.

وقال البيان الحكومي إنه ”يتوقع أن تشهد هذه الأسعار استقرارًا خلال الأسبوع المقبل بعد أن وصل سعر نفط برنت إلى 60.9 دولار“.

وكانت محطات الوقود في لبنان أُغلقت قبل عشرة أيام مع انتهاء المخزون لديها وعدم القدرة على الشراء من المستوردين بالدولار الأمريكي غير المتوافر، وسط وضع اقتصادي موصوف بالتأزم واستمرار الحراكات الشعبية.

جاءت عودة هذه المحطات للعمل بعد يوم من فتح البنوك وقرار مصرف لبنان بأن يكون تداول البنزين بالليرة التي تشهد أسعارها تفوتًا كبيرًا بين السعر الرسمي وأسعار السوق.