بمشاركة 120 متحدثًا.. انطلاق الدورة السادسة من ”قمة المعرفة“ في دبي

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انطلقت اليوم الثلاثاء في دبي فعاليات الدورة السادسة لـ“قمة المعرفة 2019″، والتي تحمل شعار ”المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة“. الرئيس الآيسلندي السابق، ”أولافور رغنار غريمسون“، حلَّ ضيفًا على الجلسة الافتتاحية للحديث عن تجربة الأنموذج الآيسلندي في الطاقة الحرارية الجوفية كحل مستدام لتحدي الطاقة. وقال غريمسون في الجلسة، ”نعتمد في بلدي بنسبة 100% على الطاقة النظيفة بما…