بمشاركة 120 متحدثًا.. انطلاق الدورة السادسة من ”قمة المعرفة“ في دبي

انطلقت اليوم الثلاثاء في دبي فعاليات الدورة السادسة لـ“قمة المعرفة 2019″، والتي تحمل شعار ”المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة“.
الرئيس الآيسلندي السابق، ”أولافور رغنار غريمسون“، حلَّ ضيفًا على الجلسة الافتتاحية للحديث عن تجربة الأنموذج الآيسلندي في الطاقة الحرارية الجوفية كحل مستدام لتحدي الطاقة.
وقال غريمسون في الجلسة، ”نعتمد في بلدي بنسبة 100% على الطاقة النظيفة بما يتعلق بتوليد الكهرباء والتدفئة المنزلية، وهذه الخطوات شكّلت مقدّمة لنمونا الاقتصادي“.
وشدد الرئيس السابق لآيسلندا على أنه مع ”نهاية القرن، يُتوقع أن يعيش في أفريقيا وحدها نحو 4 مليارات شخص، إذ سيتواجد معظمهم في المدن الكبرى“.
وتستضيف قمة المعرفة 2019 -تستمر حتى الـ20 من نوفمبر الجاري- 120 متحدثًا من 20 دولة ينشطون في 50 جلسة حوارية، بهدف تقديم منصة معرفية عالمية تجمع الخبراء والمتخصصين وصناع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة تحديات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.