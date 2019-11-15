لبنان يطرح مناقصة لشراء البنزين وسط مخاوف بشأن المعروض

قالت وزيرة الطاقة اللبنانية ندى بستاني، اليوم الجمعة، إن لبنان سيطرح مناقصة لشراء البنزين في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع تطلعه لدرء نقص محتمل في المعروض جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وطرح الدولة مناقصة لشراء البنزين أمر غير معتاد في لبنان المعتمد على الاستيراد، حيث جرت العادة أن تتولى شركات خاصة توريد الوقود، لكن احتجاجات عارمة على الحالة الاقتصادية السيئة أجبرت البنوك على الإغلاق، مما نال من قدرة التجار على الشراء من الخارج.

وقال إعلان مناقصة صادر عن وزارة الطاقة والمياه إن لبنان يطلب 150 ألف طن من البنزين ”95 أوكتان“ على أن تقدم العروض في موعد أقصاه الثاني من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأبلغت بستاني قناة ”ال.بي.سي“ أنها تتوقع نتائج جيدة من المناقصة وستنظر بعدها كيف ستتحرك السوق.

وكان البنك المركزي قال الشهر الماضي إنه سيعطي الأولوية في استخدام احتياطيات النقد الأجنبي لتمويل مشتريات الوقود والدواء والقمح، لكن التجار يقولون إن قدرتهم على تحويل الأموال إلى الموردين تعقدت بفعل إغلاقات البنوك.

وظلت البنوك مغلقة لنحو أسبوعين في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعاودت الإغلاق هذا الأسبوع بسبب مخاوف أمنية لدى الموظفين، وحُجبت معظم التحويلات إلى الخارج، وفي ظل شح الدولار تراجع سعر الليرة اللبنانية المربوطة به في السوق السوداء.