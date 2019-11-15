أمريكا تتوقع متوسط سعر برميل النفط عند 60 دولارًا العام المقبل

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يبلغ متوسط سعر خام بحر الشمال برنت حوالي 60 دولارًا للبرميل عام 2020، متراجعًا من نحو 64 دولارًا العام الحالي.

وقالت إدارة الطاقة الأميركية، في تقريرها الشهري نشرته الخميس، أن أسعار النفط بلغت نحو 60 دولارًا للبرميل الشهر الماضي أي أقل بنحو 3 دولارات عن شهر سبتمبر/أيلول السابقـ وحوالي 21 دولارًا في شهر أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وأرجعت الإدارة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية سبب تراجع الأسعار العام الماضي إلى ارتفاع مخزون النفط العالمي المتوقع، خاصة في النصف الأول من العام.

وفيما يتعلق بإنتاج الولايات المتحدة، أفاد التقرير أن صادرات النفط الأميركية تجاوزت الورادات بنحو 140 ألف برميل في مايو/أيلول الماضي وحوالي 550 ألف برميل الشهر الماضي، وذلك لأول مرة في تاريخ إنتاج النفط بالولايات المتحدة.

وتابع: ”في حال تم تأكيد البيانات في إحصائيات شهرية قادمة، فإن الولايات المتحدة تكون قد صدرت نفطًا أكثر مما استوردت منذ أن بدأت الإدارة في نشر بيانات عن إنتاج النفط الأميركي عام 1949“.

وتوقع التقرير أن يصل صافي الصادرات النفطية الأميركية إلى 750 ألف برميل يوميًا عام 2020 مقابل صافي واردات بمقدار 520 ألف برميل يوميًا العام الجاري.