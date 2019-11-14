الجزائر.. شيخي رئيسًا جديدًا لـ“سوناطرك“ بعد الإقالة المفاجئة لسلفه حشيشي

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عيّن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، مساء الخميس، المهندس الجيولوجي كمال الدين شيخي، بمنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سوناطراك النفطية المملوكة للحكومة. وجاء تعيين شيخي بعد ساعات من الإقالة المفاجئة لرشيد حشيشي، الذي لم يستمر بمنصبه سوى أسابيع. واكتفى التلفزيون الجزائري الرسمي ببث خبر تعيين كمال الدين شيخي، وذكر سيرته المهنية حيث تدرج بمناصب مسؤولية…