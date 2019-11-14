الجزائر.. شيخي رئيسًا جديدًا لـ“سوناطرك“ بعد الإقالة المفاجئة لسلفه حشيشي

عيّن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، مساء الخميس، المهندس الجيولوجي كمال الدين شيخي، بمنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سوناطراك النفطية المملوكة للحكومة.
وجاء تعيين شيخي بعد ساعات من الإقالة المفاجئة لرشيد حشيشي، الذي لم يستمر بمنصبه سوى أسابيع.
واكتفى التلفزيون الجزائري الرسمي ببث خبر تعيين كمال الدين شيخي، وذكر سيرته المهنية حيث تدرج بمناصب مسؤولية في شركة ”سوناطراك”، كما شغل منصب المدير العام للمعهد الجزائري للنفط.
كما تولّى الإشراف على إبرام عدة اتفاقات شراكة بين سوناطراك وشركات أجنبية، كما يتردد أنه مهندس التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون المحروقات المثير للجدل في الأوساط الجزائرية.
وبذلك يصبح كمال الدين شيخي الرئيس التنفيذي رقم 16 منذ نشأة مجمع سوناطراك النفطي عام 1966.